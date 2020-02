Rapid-Legende Hofmann fordert Darts-Profis

Die Rapid-Legende Steffen Hofmann hat seine Fußballschuhe gegen Darts-Pfeile eingetauscht.

Das wird garantiert ein Spektakel wenn Rapid-Rekordspieler Steffen Hofmann im Darts gegen Österreichs Nummer Eins, Mensur Suljovic oder gegen den 16-fache Weltmeister, Phil Taylor antritt.

Am 10. April wird er bei der Vienna Darts Gala in der Messe Wien mit den weltbesten Darts-Profis auf einer Bühne stehen. Hofmann, der Gerüchten zufolge auch schon seine erste 180 geworfen haben soll, zeigt sich knapp zwei Monate vor dem Event top motiviert: „Ich freue mich jetzt schon riesig auf die Vienna Darts Gala! Wer mich kennt, der weiß, wie sehr mich dieser Sport begeistert und mich jetzt mit solchen Legenden messen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen.“

Taylor, Barneveld, Sherrock und Co.

Diese Legenden sind allen voran der 16-fache Weltmeister Phil „The Power“ Taylor und Raymond van Barneveld, der die WM fünf Mal gewinnen konnte. Den Darts-Fans in Wien bietet sich also eine der ganz wenigen Gelegenheiten, Taylor und Barneveld, die den Sport über Jahre hinweg dominiert haben, auf einer Bühne zu sehen.

Hinzu kommt die zur Zeit wahrscheinlich beste Darts-Dame der Welt und WM-Sensation, Fallon Sherrock. Auf Revanche und ihr großes Heimspiel in Wien freuen sich zudem die aktuelle Nummer 12 der Welt, „The Gentle“ Mensur Suljovic, und Rowby-John Rodriguez. Komplettiert wird das Feld vom größten Darts-Entertainer der Welt und vierfachen WM-Halbfinalisten, Wayne Mardle.

Geballte Power in Grün-Weiß

Der bekennende Darts-Fan Roland Schmid und IMMOunited-Chef steigt als Hauptsponsor ein und ziert ab sofort das Logo in Grün-Weiß die checkIMMO Vienna Darts Gala. Gemeinsam mit dem Veranstalter möchte Schmid Mehrwerte schaffen und diesen großartigen Sport von Anfang an auf der großen Bühne in Österreich begleiten.

„Für uns als Grundbuchexperten ist das die perfekte Veranstaltung, unser neues Privatkunden-Produkt checkIMMO zu präsentieren. Erstmalig kann jeder Grundbuchauszüge auf einer digitalen Karte schnell und einfach digital abrufen. Treffsichere Bereitstellung von Grundbuchdaten für den Endkonsumenten, das war schon lange unser Ziel“, so Schmid.

Tickets sichern

Jetzt heißt es schnell sein! Die regulären Vorverkauf-Tickets und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.dartsgala.com. Die heiß begehrten VIP Tickets sind bereits restlos ausverkauft.