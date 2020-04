Ronaldo droht Ärger wegen Geheim-Training

Cristiano Ronaldo soll gegen die in Portugal geltende Ausgangsbeschränkung verstoßen haben.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo konnte noch kurz vor der Corona-Krise in Italien in seine Heimat Portugal reisen. Auf der Insel Madeira hat es sich der fünfmalige Weltfußballer in seiner Luxus-Villa gemütlich gemacht. Auf Instagram erfreut der Stürmer seine Fans mit Bildern und Videos und gibt Einblicke, wie er die Zeit in der Isolation verbringt.

Doch jetzt hat der beliebte Nationalheld den Zorn der heimischen Bevölkerung auf sich gezogen.

Ronaldo soll sich der bestehenden Ausgangssperre widersetzt und ein geheimes Training im Stadion in Funchal abgehalten haben. Der Gesundheitsberater für die Region Madeira, Pedro Ramos, wütet in der Zeitung "El Mundo Deportivo": "Ronaldo hat keine Sondergenehmigung für das Training. Die Menschen dürften nicht eigenmächtig auf den Fußballplatz gehen und trainieren, das gilt auch für Ronaldo!" Für den Welkasse-Kicker wird keine Ausnahme gemacht: "Er hat keine Privilegien!"