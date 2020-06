Ronaldo überrascht mit Blumen-Outfit

Cristiano Ronaldo verblüffte seine Fans mit einem blumigen Outfit.

Fußball-Star Cristiano hatte schon immer einen extravaganten Stil. Nun überrascht er seine Fans aber mit einem gewöhnungsbedürftigen Outfit. Im sommerlichen Look zeigt der 35-Jährige, dass er sich auch bunt kleiden kann.

Der Stürmer von Juventus Turin hatte am Freitag beim 4:0-Heimsieg Juves gegen Lecce in der Serie A ein Tor vorbereitet und eines selbst erzielt – per Elfmeter. Das nahm sich anscheinend der fünfmalige Weltfußballer zum Grund und seine gute Laune modisch zu interpretieren. Für sein "Blumen-Outfit" erntete Ronaldo auf Instagram Spott von Ex-Mitspieler Mehdi Banatia Spott und Häme: "Komm schon Bro, guter Style? Ich weiß nicht … "