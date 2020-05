Ronaldos Luxusgeschenk zum Muttertag sorgt für Aufsehen

Cristiano Ronaldo bereitete seiner Mutter eine große Freude.

Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat seiner Mutter Dolores Aveiro einen Mercedes-Benz GLC Coupe im Wert von rund 100.000 Euro geschenkt. Anlass war der Muttertag, der in Portugal, wie in anderen europäischen Ländern auch am 3. Mai gefeiert wird.

Dolores Aveiro (65), die im März einen Schlaganfall erlitten hatte, bedankte sich bei ihrem Sohn: "Vielen Dank meinen Kindern, für die Geschenke. Schönen Tag allen Müttern", schrieb sie auf Instagram.

Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez scheint es auf Madeira ebenfalls zu gefallen. Ihr Foto beim Wäscheaufhängen ging um die Welt. Ronaldo dürfte aber bald nach Italien zurückkehren, nachdem die Regierung das Einzeltraining für die Seria A Klubs wieder erlaubte.