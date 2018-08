Schlechter Verlierer? Wirbel um Cristiano Ronaldo

Luka Modric ist zum besten Fußballer Europas 2018 gewählt worden. Der kroatische Vize-Weltmeister setzte sich in der UEFA-Abstimmung gegen Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah durch. Für Modric ist es die nächste Auszeichnung nach seiner Wahl zum besten Akteur bei der WM in Russland. Cristiano Ronaldo hatte die Wahl in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.

Ronaldo blieb der Gala am Donnerstag kurzfristig weg, obwohl zu den drei Kandidaten gehörte und auch als Stürmer des Jahres ausgezeichnet wurde. Einen offiziellen Grund für die Abwesenheit des Superstars gab es nicht, mehrere Medien spekulierten darüber, dass Ronaldo ein „schlechter Verlierer“ sei.

Ronaldos Berater Jorge Mendes lässt erahnen, dass der Superstar enttäuscht und verärgert war. istiano Ronaldo hat 15 Tore geschossen, Real einmal mehr zum Champions-League-Titel geführt. Das ist einfach lächerlich", schimpft Mendes gegenüber „Record“.