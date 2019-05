Schock: Fußballer (27) trinkt kaltes Wasser und stirbt

Drama in Peru. Nach einem Amateur-Fußballspiel in Sullana, Peru, kam es zu tragischen Szenen. Der 27-jährige Kicker Ludwin Florez Nole trank ein Glas eiskaltes Wasser, verspürte einen Druck auf der Brust und starb wenig später an einem Herzinfarkt.

Seine Frau erzählte später gegenüber "Peru 21", dass er ein Glas eiskaltes Wasser direkt aus dem Kühlschrank getrunken hatte. "Sofort danach bekam er heftige Schmerzen in der Brust, und ich fuhr ihn in die nächste Klinik", berichtete sie. Ihr Mann sei aber noch auf dem Weg dorthin verstorben. Er wurde nur 27 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Sein Arzt sagte, der Herzinfarkt könnte durch das kalte Wasser verursacht eworden sein, das in den noch stark erhitzten Körper kam und so eine enorme Reaktion auslöste. Demzufolge habe die plötzliche Temperaturänderung den Herzrhythmus durcheinander gebracht und dazu geführt, dass Ludwins Herzkreislauf zusammenbrach. Eine mögliche Herzschwäche ist allerdings wahrscheinlicher. Das Aufeinandertreffen dieser Umstände habe dann zum Tod geführt.