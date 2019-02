Schumacher: 50. Geburtstag auf Mallorca

Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde am 3. Jänner 50 Jahre alt. Diesen Geburtstag soll er laut einem „Bunte“-Bericht auf Mallorca verbracht haben. Schumacher wurde demnach bereits vor Weihnachten mit dem Hubschrauber auf die Insel geflogen. Zusammen mit seiner Familie verbrachte die Sport-Legende dann Weihnachten und Silvester auf Mallorca.

Schumacher soll sogar eingepackt in eine Decke auf der Terrasse gesessen haben. Eine Markise habe ihn dabei vor der Sonne geschützt. Dabei waren auch Pfleger und Personenschützer. Die Familie Schumacher hatte erst 2018 um 30 Millionen Euro ein Anwesen auf Mallorca erworben.

Schwerer Skiunfall

Schumacher hatte bei einem Unfall am 29. Dezember 2013 im Skigebiet in der Nähe von Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, obwohl der Deutsche einen Helm getragen hatte. Seit September 2014 erholt er sich in seiner Schweizer Wahlheimat in Gland am Genfer See von dem Unfall. Informationen zum Zustand Schumachers gibt es nicht.