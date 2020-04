Schweizer Kicker beim Porno schauen erwischt?

Dem Schweizer Kicker Timm Klose ist ein äußerst unangenehmes Missgeschick passiert.

Er ist garantiert nicht der erste, dem ein solches Missgeschick passiert ist. Timm Klose hat sich mit einem Post auf Instagram selbst einen Bärendienst erwiesen, er ist nun die Lachnummer im Netz.

Der Schweizer Kicker in Diensten von Premier-League-Klub Norwich City wollte eigentlich in seiner Instagram-Story seinen Fans zeigen, was er gerade für eine Netflix-Serie auf seinem Macbook schaut. Dabei hatte er in einem anderen Tab allerdings die Porno-Website Pornhub geöffnet. Der Fauxpas fiel einigen Fans sofort ins Auge, Spott und Schadenfreude waren Klose gewiss.

Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story ???? pic.twitter.com/rIhejLphqn April 1, 2020

Möglicherweise hat es sich auch um einen Aprilscherz gehandelt. Aufgelöst hat ihn Klose allerdings noch nicht.