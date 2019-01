Shanghai lockt Arnautovic mit noch mehr Geld

Shanghai SIPG hat im Tauziehen um Marko Arnautovic laut Medienberichten nachgebessert. Das Angebot des chinesischen Fußball-Großclubs für den West-Ham-Stürmer soll nun bei 45 Millionen Pfund (49,99 Mio. Euro) liegen. Das neue Offert liegt damit rund zehn Millionen Euro über der in der Vorwoche genannten Summe, die Shanghai bereit ist, zu bezahlen.



West Ham hatte erklärt, den Wiener nicht abgeben zu wollen. Nach dem 1:0 gegen Arsenal am Wochenende erklärte Trainer Manuel Pellegrini jedoch: "Der Club muss schauen, was das Beste für den Club, den Spieler und jeden ist. Ich hoffe, dass die beste Entscheidung für alle getroffen wird." Der wechselwillige Arnautovic verabschiedete sich bei seinem Austausch mit Klatschen und Winken von den Fans.