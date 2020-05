So lief Hirschers TV-Debüt als Moderator

Marcel Hirscher hat sein TV-Debüt als Moderator in der ORF Sendung "Ein Sommer in Österreich" mit Bravour gemeistert.

Ski-Pensionist Marcel Hirscher strebt nach seiner glorreichen Karriere im Ski-Weltcup nach neuen Herausforderungen. Ob Motorcross fahren, Gletscher steigen oder Kajak fahren, er scheut keiner aufregenden Aktivität. Nun hat Hirscher sein Debüt als TV-Moderator am Donnerstagabend gegeben. Bei der ORF-Sendung "Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot-Weiß-Rot" begeisterte der sympathische Salzburger Millionen Zuseher. Hat er schon in seiner Ski-Karriere dem ORF Traumquoten beschert, gelang ihm dies auch dieses Mal.

Die Aufgabe des 31-jährigen war es, den Menschen in Österreich - Corona bedingt - Lust auf Urlaub daheim zu machen. Ein voller Erfolg! Bis zu 1,211 Millionen ließen sich am Donnerstag diese Einladung des Sportstars nicht entgehen.

Durchschnittlich erreichte die TV-Sendung 1,181 Millionen Seherinnen und Seher bei 36 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 21 bzw. 18 Prozent.

ORF überglücklich mit Hirscher-Aktion

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Marcel Hirscher hat seine Sache großartig und 1,2 Millionen Menschen Urlaub in Österreich schmackhaft gemacht. Ein herzliches Dankeschön an ihn für seinen enormen Einsatz sowie auch an Regisseur Michael Kögler, der Hirscher großartig in Szene gesetzt hat, und an die ORF-Landesstudios mit ihren bildgewaltigen Beiträgen zu den 18 vorgestellten Urlaubs-Destinationen. Ganz besonders freut mich, dass die Sendung in allen Zielgruppen hervorragend angenommen wurde.“

Ob Hirscher nun öfters im TV zu sehen ist, ist nicht bekannt. Diese TV-Sendung scheint wohl nur ein einmaliges "Projekt" für den Ex-Ski-Star gewesen zu sein.