Sohn von Rapid-Chef crasht Skype-Interview

Rapids Christoph Peschek wurde im Skype-Interview mit oe24 von seinem Sohn überrascht.

Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek war am Donnerstag ganz ins Gespräch mit oe24 vertieft. Im Interview, das per Skype geführt wurde, sprach der grün-weiße Funktionär über die neuen Rapid-Schutzmasken die bei den Fans extrem beliebt sind. Peschek bemerkte dabei zuerst nicht, dass sich sein Sohn Timo im Hintergrund ins Bild geschlichen hatte.

Oe24-Moderatorin Tanja Pfaffeneder fiel der kleine Gast auf: "Da kommt schon der nächste Stürmer". Peschek nahms mit viel Humor und strahlte mit seinem Sprößling in die Kamera. Der Kleine kann derzeit nicht in den Kindergarten gehen und muss wie alle Kinder zu Hause bleiben. Kamerascheu ist Timo jedenfalls nicht. Der herzige Auftritt tut in Zeiten wie diesen gut.

Rekordmeister hält zusammen

Rapid zeigt in der Corona-Krise viel Engagement. Neben den Schutzmasken, der vereinbarten Kurzarbeit sowie Gehaltskürzungen der Rapid-Stars sind auch die beiden Geschäftsführer Peschek und Zoran Barisic mit gutem Beispiel vorangegangen und haben auf ein Drittel ihres Gehalts verzichtet.