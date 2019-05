Sorge um Bundestrainer Jogi Löw

Sorge um Jogi Löw. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, liegt der 59-Jährige derzeit in der Uni-Klinik Freiburg. Der Grund sind Durchblutungsstörungen.

Löw war vor einigen Wochen eine Hantel auf den Brustkorb gefallen, der Bundestrainer nahm den Vorfall aber nicht ernst. Nun traten jedoch Durchblutungsstörungen, Löw musste in die Klinik. Laut „Bild“ ist eine Operation jedoch nicht geplant.

EM-Quali

Löw kann jedenfalls die deutsche Nationalelf in der EM-Quali gegen Weißrussland und Estland nicht betreuen. Dies bestätigte der DFB am Freitag. Die Nationalmannschaft startet dafür bereits am Sonntag in die Vorbereitung.