Tennis-Star Thiem ruft zum 'Zocker-Duell' auf

Tennis-Ass Dominic Thiem ist in der Corona-Zwangspause zum "Zocker" geworden und vertreibt sich die Zeit an der Konsole. Wie gut er sich dabei schlägt kann jetzt sogar überprüft werden, das verkündet er seinen Fans in einer Instagram-Story. Mit etwas Glück kann man sich im Konsolen-Klassiker "FIFA 20" gegen den Superstar matchen. Thiems Sponsor "Red Bull" macht den Fan-Traum möglich. Austro-Golfer Matthias Schwab und die beiden Salzburg-Kicker Noah Okafor und Albert Vallci sind ebenfalls bei dieser Aktion dabei.

Und so einfach geht es: Postet ein Video eures Traumtreffers auf Instagram, gebt den Hashtag #TorDesTages an und taggt @RedBullAustria und @FCRedBullSalzburg. Aus allen Clips, die von 3.-9. April 2020 gepostet werden, wird täglich von Montag bis Donnerstag (6.-9.4.2020) jeweils ein beeindruckender Treffer ausgewählt. Die vier Gewinner dürfen dann im Team Challenger am 10. April in einem exklusiven Match gegen die Athleten antreten.



Das "virtuelle" Kräftemessen wird sogar online auf "twitchtv" live übetragen und von den eSports-Stars des FC Red Bull Salzburg kommentiert.