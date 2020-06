Thiem feiert wilde Oben-ohne-Party in Disko

Dominic Thiem hat seinen Sieg beim Tennis-Exhibition-Turnier zum Auftakt der Adria-Tour in Belgrad offenbar gebührend gefeiert. Thiem, sowie andere Tennis-Stars wie Novak Djokovic, Alex Zverev und Grigor Dimitrow tanzten mit nacktem Oberkörper, ausgelassen und wild mit den Partygästen im noblen Lafayette Cuisine Cabaret Club. Thiem ist am Beginn des Videos schwer, aber doch zu erkennen.

Sicherheitsabstand oder Mund-Nasen-Schutz sind in Serbien laut der lokalen Behörden nicht erforderlich.

OMG guys!! ???????? The boys had fun last night ???? @DjokerNole @AlexZverev @ThiemDomi @GrigorDimitrov @filipkrajinovic @Dutzee



I can see some shirtless men ????????



Credits to 6 people on IG : Kovacevic_bg / majamalnar / aleksandar_kk / kosuticjo / bogunovicmilos/_milenamihajlovic_/ pic.twitter.com/zCFyNBJXYm