Tragisches Unglück in der Türkei. Der tschechische Nationalspieler Josef Sural starb am Sonntag bei einem Bus-Unglück. Der 28-Jährige verunglückte nach einem Auswärtsspiel mit seinem türkischen Team Alanyaspor bei Kayserispor.

Sein Club bestätigte auf Twitter, dass Sural im Krankenhaus starb. Sechs weitere Spieler wurden verletzt. Ersten Meldungen zufolge sind offenbar beide Fahrer eingeschlafen. Eine offizielle Unglücksursache gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

Josef Sural absolvierte 20 Länderspiele für Tschechien und war auch bei der EURO 2016 in Frankreich im Einsatz. Der 28-Jährige spielt seit Jänner bei Alanyaspor in der Türkei. Zuvor war Sural in seiner Heimat bei Sparta Prag tätig.