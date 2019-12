Verließ Hulk seine Frau für ihre Nichte?

Bereits im Juli sollen Fußball-Star Hulk (33) und seine Frau Iran ihre Beziehung beendet haben. Doch die Liebe bleibt in der Familie. Denn laut "UOL Esporte" ist der Stürmer jetzt mit seiner angeheirateten Nichte Camila zusammen. Das sagt ein Vertrauter gegenüber dem Medium.

Hulk habe die Beziehung zu Irans Lieblingsnichte selbst öffentlich gemacht, um sich nicht verstecken zu müssen. Der Fußball-Profi rief Camilas Eltern und ihren Bruder an, um ihnen alles zu erklären. Auch seiner Familie und seinen Kindern habe er von der neuen Liebe erzählt. Hulk hat mit Iran drei Kinder (Ian (10), Tiago (8), und die 6-jährige Alice).

Seine neue Freundin und Nichte Camila Angelo soll sich in einem offenen Brief an ihre Tante gerichtet haben. Die "Sun" zitiert daraus: "Tante Iran, ich möchte die zuerst sagen, dass dies keine Erklärung oder Rechtfertigung für irgendetwas ist. Ich musste diesen Weg wählen, um dir einige Dinge zu erzählen, die ich unter den gegebenen Umständen leider nicht persönlich sagen kann. Obwohl es für dich im Moment irrelevant ist, aber ich liebe dich so sehr und sorge mich um dich, also rede ich hier."

Hulk spielt seit 2016 in China für Fußballteam Shanghai.