Video zeigt Hirscher als Rallye-Fahrer

Marcel Hirscher ist wieder im Rennfieber: Er startet morgen beim GP Ice Race.

Zell am See. Hirscher im PS-Rausch! Der 30-Jährige wird morgen beim GP Ice Race in Zell am See am Start sein – und das mit ­einem 600 PS starken Rallycross-Boliden von Audi (EKS RX S1 008). „Die Leute erwarten sich, dass ein schneller Skifahrer auch schnell Auto fährt, aber ich werde in erster Linie Spaß haben und versuchen, das Auto wieder heil zurückbringen“, so Hirscher.

Der 7-fache Ski-Gesamt-Weltcupsieger tritt am Wochenende beim GP Ice Race in Zell am See an. Das spektakuläre Rallye-Cross-Event steigt auf einem alten Flugplatz.

Ein erstes Video vom Red Bull Content Pool zeigt Hirscher als Rallye-Fahrer: