Wegen Posting: Rätselraten um Arnautovic

ÖFB-Star womöglich bereits wieder in China - Instagram-Posting von Shanghai SIPG sorgt für Rätselraten.

Seit einigen Wochen weilt Marko Arnautovic in Europa. Österreichs Fußballer des Jahres 2018 besuchte in Wien seine Familie, präsentierte seinen "Arnautovic Gin" und wartet gleichzeitig auf die Genehmigung für die Weiterreise nach China zu seinem Club Shanghai SIPG. Gestern erst war er noch beim Zahnarzt in Wien, heute bereits zurück in China?

Ein geheimnisvolles Posting in der Instagram-Story seines Klubs lässt darauf schließen. Geheimnisvoll wird nur ein "He's back!!!" gepostet.

© Instagram

Es kann sich nur um Arnautovic handeln, eine Auflösung erfolgte bisher noch nicht. Selbst wenn "Arnie" wieder zurück ist, wann er genau aufs Spielfeld zurück kehren kann, ist weiter ungewiss. Chinas Super League hat seine Saison aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. In China verfolge man das Ziel, die Fälle nahe Null zu bringen bevor man die Ligen starte. Deshalb sei man sehr viel umsichtiger und demnach der Meinung, mehr Zeit zu benötigen.

Der Restart wurde dennoch für Juli anvisiert.