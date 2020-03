Weggezockt! London-Derby findet online statt

Zwei Fußball-Stars der Premier League trugen das London-Derby auf der Konsole aus.

Seitdem der Coronavirus in Europa wütet, kann auch die englische Premier League keine Duelle mehr auf dem Platz austragen. Doch zum Glück gibt es da noch den virtuellen "E-Sport"! Somit konnte das London-Derby zwischen Tottenham und West Ham doch noch"online" stattfinden.

Für die Spurs trat Flügel-Talent Ryan Sessegnon (19) an, für West Ham ging der bullige Angreifer Michail Antonio (29) an den Start. Die beiden Premier-League-Stars "zockten" stellvetretend für ihre Vereine das Derby auf der Konsole. Der London-Kracher war am Freitag auf Twitch-TV im Livestream zu sehen.

Das Spiel entschied Sessegnon 2:0 für sich, die Niederlage hätte für Antonio aber auch höher ausfallen können. Der rechte Flügelstürmer wurde von seinem eigenen Landsmann regelrecht vorgeführt. "Ich kann meinem Sohn nicht mehr ins Gesicht sehen." gab Antonio beschämt zu. Ein Stangenschuss und zwei nicht verwandelte Elfmeter standen zusätzlich zu den zwei erzielten Treffern auf dem Konto seines Gegners.

Entschuldigung bei Fans

Es gab sogar eine ausführliche Nachbesprechung der Partie. "Mein Controller ist eindeutig kaputt", versucht Antonio die Niederlage auf das Equipment zu schieben."Ich möchte mich bei allen West-Ham-Fans ausdrücklich entschuldigen", schämte sich der 29-Jährige. Auch sein Kontrahent meldete sich nach einem überzeugendem Sieg zu Wort: "Das war verdient. Ich hätte höher gewinnen können, aber ich nehm's."

Die eindeutige Statistik:

Endstand: Spurs 2-0 West Ham. Schüsse: 15-2. Tacklings: 15-12. Passgenauigkeit: 94%-86%. Ballbesitz: 49%-51%. Schüsse aufs Tor: 13-2. Fouls: 0-3. Eckbälle: 1-1.