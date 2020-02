Wirbel um Protz-Video von ÖFB-Team-Star

ÖFB-Kicker Hannes Wolf stellte ein Angeber-Video online und sorgte damit für Wirbel.

Privat-Jet und Luxus-Hotel: Am Donnerstag postete der Austro-Fußballer Hannes Wolf ein Video auf Instagram, in dem er seinen Luxus-Lifestyle feiert. Es zeigt ihn, wie er mit dem Privat-Jet am Flughafen in Wien ankommt, von dort geht's dann durch das VIP-Terminal ins 5-Sterne-Luxushotel Steigenberger Herrenhof, wo die Nacht 150 Euro und aufwärts kostet. Außerdem soll er im Video seine angeblich 14.000 Euro teure Rolex, Designer Schuhe von Louboutin um 900 Euro und ein 320-Euro Shirt von Givenchy zur Schau gestellt haben.

Bei RB Leipzig, wo man auf Bodenständigkeit setzt, wurde Wolf abgeraten, er möge das Video doch bitte löschen – was er daraufhin tat.

Der Steirer wechselte im Sommer von Red Bull Salzburg zum Schwesternklub RB Leipzig. Nach einer Verletzung im Dezember war er in den Leipziger Kader zurückgekehrt und bangt nun um seine Euro-Teilnahme. Ob solche Aktionen wie das Protz-Video seine Chancen erhöhen? Wohl eher nicht ...