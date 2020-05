Wurde Michael Jordan mit einer Pizza vergiftet?

Basketball-Legende Michael Jordan könnte vor einem wichtigen Serien-Spiel gegen Utah vergiftet worden sein.

Die Netflix-Produktion über die Erfolge von Basketball-Legende Michael Jordan ist momentan in aller Munde. Seit Kurzem sind nun die letzten zwei Folgen der Doku-Serie "The Last Dance" veröffentlicht worden. Dabei wurden interessante Details enthüllt.

So soll sich Jordan während der NBA-Finalserie 1997 gegen die Utah Jazz mit einer Pizza vergiftet haben.

Bislang war das fünfte Spiel der Serie als das legendäre "Flu-Game" (auf deutsch: Grippe-Spiel) bekannt. MJ führte seine Chicago Bulls trotz Grippe-Symptomen zu einem 90:88-Auswärtssieg gegen Utah und erzielte unglaubliche 38 Punkte.

Jordan hatte vor dem Spiel großen Hunger bekommen und da es im Hotel keinen 24-Stunden-Service gab, beschloss er eine Pizza zu bestellen. Jordans persönlicher Fitness-Trainer Tim Grover nahm die Pizza entgegen. Grover: „Da standen plötzlich fünf Jungs vor der Tür und lieferten eine Pizza aus. Sie versuchten, an mir vorbei ins Zimmer zu schauen, sie schienen zu wissen, dass Michael da war. Ich hatte kein gutes Gefühl mit dieser Pizza.“ Ist diese Pizza womöglich von einem Utah-Fan zubereitet worden?

Eventuelle Lebensmittelvergiftung

In der Nacht fühlte sich die NBA-Ikone dann plötzlich unwohl: „Gegen 2.30 Uhr wachte ich dann auf und musste mich übergeben.“ Doch es wurde noch schlimmer. Grover verrät: „Um 3 Uhr rief mich MJ an und beorderte mich in sein Zimmer. Er lag zusammengekauert im Bett und zitterte. Ich rief den Mannschaftsarzt.“

Im Podcast „Pardon My Take“ schildert Grover noch mehr Details: „Michael hatte keine Anzeichen einer Grippe am Abend und ich glaube auch nicht, dass das so schnell geht. Ich weiß aber, dass dies bei einer Lebensmittelvergiftung passiert. Es war zu 100 Prozent schlechtes Essen.“

Ob es nur zufällig eine verdorbene Pizza war oder ob da möglicherweise ein Fan des Gegners Utah dahintersteckt, bleibt dennoch bis heute unklar. Klar ist: Was danach passierte ist ein Stück Sport-Geschichte.