Anna Veith: So akrobatisch taucht sie ab

Auch in der Ski-Rente hat Anna Veith es immer noch drauf. Auf Instagram zeigt sie, wie sie sich in die heimischen Fluten stürzt.

Heimaturlaub ist dieses Jahr auch bei den heimischen (Ex-)Sportstars angesagt. Besonders Anna Veith zeigt, wie cool Ferien in Österreich sein können. Das ehemalige Ski-Ass genießt ihren ersten Sommer nach ihrem Karriere-Ende in vollen Zügen. Auf Instagram zeigt sie zudem, dass sie auch in der Rente keinesfalls faul geworden ist.

Die 31-Jährige machte von einem Boot aus einen Rückwärtssalto ins kühle Nass. "Manchmal flippe ich aus", schreibt sie dazu.

Und so zeigt sich, dass die Salzburgerin nicht nur am Schnee, sondern auch im Wasser überzeugen kann.