Mainz-Profi verprügelt & Auto angezündet

In Frankreich ist es zu einem Überfall auf den Fußball-Profi Ronael Pierre-Gabriel gekommen.

Ronael Pierre-Gabriel wurde gerade von Mainz 05 an Brest verliehen. Der Verteidiger sollte bei den Franzosen mehr Spielpraxis sammeln, erlebte nun aber einen Horror-Start. Der 22-Jährige wurde von Unbekannten angegriffen und verprügelt. Auch sein Auto wurde angezündet. Pierre-Gabriel konnte flüchten, sein deutsches Auto ließ er zurück.

Der Kicker soll in einem Problemviertel unterwegs gewesen sein. Sein neuer Verein bestätigte den Vorfall in einem Statement auf Twitter: "Gestern Abend wurde in einem Stadtteil von Brest ein Spieler von Stade Brest, Ronaël Pierre-Gabriel, Opfer eines Angriffs. Er erlitt eine Körperverletzung, bevor sein Auto in Brand gesteckt und völlig zerstört wurde."

Sportler wohl mit Schrecken davon gekommen

Die Ermittlungen laufen, die Täter sind noch unbekannt. Pierre-Gabriel selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Mehreren Berichten zufolge soll der Sportler aber nicht schwer verletzt worden sein.

Auch der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder äußerte sich über Twitter zu dem Vorfall: "Wir haben von dem Überall erfahren, stehen natürlich mit Ronaël im Austausch. Aktuell laufen die Ermittlungen in Frankreich, deshalb können wir die Sache nicht en Detail kommentieren. Wir sind jedoch in Gedanken bei Ronaël, der Gott sei Dank keine schweren Verletzungen davongetragen hat und hoffen, dass sie die Übeltäter finden und für ihre perfide Tat zur Rechenschaft ziehen." Der Post wurde mit den Worten: "Wir stehen an deiner Seite, Ronny!" veröffentlicht. Dazu ein Emoji von betenden Händen.

Der Verteidiger kam vergangenen Sommer vom AS Monaco zu Mainz, stand für die 05er in der vergangenen Saison aber nur acht Mal auf dem Platz und wurde deshalb verliehen. Sein Vertrag bei Mainz läuft noch bis 2024.