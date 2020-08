''Stefan is here'': Die ersten Bilder von Schwab im PAOK-Trikot

Nach seinem Wechsel zu PAOK Saloniki präsentierten die Griechen am Samstag ihren neuen Star-Spieler.

Baba Wien. Kaliméra Saloniki. Wie ÖSTERREICH bereits am Dienstag exklusiv berichtete, wechselte Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab ablösefrei zum griechischen Vizemeister PAOK Saloniki. Am Samstag wurde der 29-Jährige nun offiziell als Neuzugang präsentiert. In einem Video in den Sozialen Netzwerken stellte der Verein seinen neuen Star vor. "Stefan is here" lautete der Titel.

Bei seiner Ankunft in Griechenland wurde er bereits von zahlreichen Fans erwartet und fotografiert (oe24 berichtete). Hütteldorf hat der 29-Jährige, der erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater wurde, nun hinter sich gelassen. Ganz darauf verzichten muss er aber auch sportlich nicht darauf.

Denn besonders prisant: PAOK steigt in der 2. Quali-Runde für die Champions League ein, ist bei der Auslosung am 10. August ungesetzt. Damit könnte es gleich zum Wiedersehen mit Ex-Verein Rapid kommen, die Hütteldorfer sind gesetzt.