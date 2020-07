Mit der Partyhymne "Wir feiern das Leben" will der Ex-Fußballer gerade in diesen schwierigen Zeiten gute Laune verbreiten.

Ist das der Sommer-Hit 2020? Gemeinsam mit dem schrillen Austropop-Duo Schickimicki-Club hat Ex-Kicker Frenkie Schinkels die lebensbejahende Partyhymne „Wir feiern das das Leben“ aufgenommen. Ein Song mit Ohrwurmcharakter …



„Ich bin von Disco Dony und Rolf Cabrio, dem Schickimicki-Club, gefragt worden, ob ich mit ihnen ein Lied aufnehmen möchte. Dann habe ich den Song gehört und war sofort Feuer und Flamme. Er heißt: "Wir feiern das Leben" - und genau das passt zu mir. Gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten müssen wir den Kopf hoch halten. Ich bin wirklich stolz darauf dabei sein zu dürfen, denn dieses Lied ist eine Weltklasse-Nummer“, sagt Schinkels.





Der Song ist ab sofort auf Spotify und allen anderen Streamingplattformen abrufbar. Das Musikvideo, in dem die ganze Familie Schinkels vollen Einsatz zeigt, gibt’s auf Youtube zu sehen.



Schon jetzt ist eine weitere Nummer in Arbeit. „Disco Dony und Rolf Cabrio sind zwei Riesen-Talente, die in der heimischen Musikszene noch für unheimlich viel Furore sorgen können“, ist Schinkels von einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte überzeugt.