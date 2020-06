2:0 - Thiem gibt sich gegen Neumayer keine Blöße

Neue brandheiße Infos:

In der Zwischenzeit gibt es super Neuigkeiten für alle Tennis-Fans zu vermelden! Die ATP Tour hat den neuen Kalender vorgestellt. Der Spielbetrieb soll am 14. August in Washington wieder aufgenommen werden. Auch das ATP-250-Event in Kitzbühel wird 2020 stattfinden, doch das Österreich-Turnier um die goldene Gams findet ausgerechnet zeitgleich mit der US Open statt. Thiem steht vor einer Termin-Kollision!

>>>zum Nachlesen: Neuer Kitzbühel-Termin während US Open