Dies gab der Verband unter Verweis auf Bedenken wegen der Coronavirus-Pandemie am Donnerstag bekannt. Die Maßnahme gilt ab Beginn der Woche ab 20. April. Die Turniere in Indian Wells und zuletzt Miami wurden davor bereits von den lokalen Behörden abgesagt.

Die Maßnahme betrifft auch die Sandplatz-Turniere in Monte Carlo und Barcelona, bei denen auch Österreichs Weltranglisten-Dritter Dominic Thiem hätte antreten sollen.

Nach dem Turnier in Indian Wells wird auch das ATP- und WTA-Event in Miami nicht stattfinden. Der Bürgermeister von Miami-Dade County, in dem das Turnier am 23. März hätte stattfinden sollen, untersagte aufgrund der Coronavirus-Pandemie am Donnerstag die Durchführung von Großveranstaltungen. Er rief auch den Notstand aus.

Wie Medien mutmaßten, stand die ATP- und WTA-Tour vor einer längeren Zwangspause.