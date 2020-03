Die Corona-Pandemie sorgt für die Absage des ATP- und WTA-Events in Miami.

Nach dem Turnier in Indian Wells wird auch das ATP- und WTA-Event in Miami nicht stattfinden. Der Bürgermeister von Miami-Dade County, in dem das Turnier am 23. März hätte stattfinden sollen, untersagte aufgrund der Coronavirus-Pandemie am Donnerstag die Durchführung von Großveranstaltungen. Er rief auch den Notstand aus.



Wie Medien mutmaßten, stand die ATP- und WTA-Tour vor einer längeren Zwangspause.