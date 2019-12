Absage von Tennis-Star für Australien Open

Das erklärte der US-Open-Finalist von 2014 am Montag in einem Statement. Nishikori, der seit den US Open im September kein Spiel mehr bestritten hat, wird beim ATP Cup durch Yoshihito Nishioka ersetzt. Der ATP Cup wird ab 3. Jänner in drei australischen Städten ausgespielt, auch Österreichs Mannschaft um Dominic Thiem ist dabei vertreten. Die Australian Open steigen dann von 20. Jänner bis 3. Februar in Melbourne.