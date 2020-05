Auftakt-Sieg: Thiem lässt nichts anbrennen

Nach zwei veregneten Tagen musste der Auftakt der Austrian Pro Series auf heute verlegt werden.

Am Mittwochnachmittag stellte Dominic Thiem seine Favoritenrolle bei den "Generali Austrian Pro Series" souverän unter Beweis. In seinem ersten offiziellen Spiel seit 22. Februar setzte sich das rot-weiß-rote Ass in Gruppe A in der Südstadt gegen die heimische Nummer fünf, Lucas Miedler, mit 6:1,6:2 durch. "Es hat Spaß gemacht", sagte Thiem danach auf ServusTV.



Am Montag und Dienstag hatte noch Regen die Auftaktpartie der Nummer drei der Welt verhindert, am Mittwoch war es dann so weit - bei Sonnenschein und guten Bedingungen. "Für das, dass es durchgeregnet hat, war der Boden ziemlich hart, der Ball ist extrem hoch abgesprungen. Für mich waren die Bedingungen wie maßgeschneidert. Ich habe mich echt gut gefühlt", resümierte Thiem.

Bereits am Donnerstag (nicht vor 16.00 Uhr/live ServusTV) ist der Niederösterreicher neuerlich gefordert. Dann trifft er auf den 20-jährigen Sandro Kopp, die aktuelle Nummer 801 der Welt. Am Samstag wartet David Pichler auf Thiem.