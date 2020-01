Australien Open: Top-Spieler ohne Probleme

Die Top-Ten Spieler geben sich bei den Australien Open keine Blöße.

Die am Dienstag bei den Australian Open neben Dominic Thiem angetretenen Top-Ten-Spieler sind ebenfalls allesamt in die zweite Runde gekommen. Der Weltranglistenerste Rafael Nadal ließ dem Bolivianer Hugo Dellien beim 6:2,6:3,6:0 nicht den Funken einer Chance. Auch Daniil Medwedew, Alexander Zverev, Gael Monfils und Roberto Bautista Agut kamen ohne größere Probleme weiter.

Im Damen-Feld zog mit Karolina Pliskova die Nummer zwei locker in die nächste Runde ein, die Tschechin gewann gegen Thiems Ex-Freundin Kristina Mladenovic 6:1,7:5. Die weit vorne gesetzten Simona Halep, Jelena Switolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens und Madison Keys stiegen ebenfalls sicher auf.

Bereits ausgeschieden ist hingegen Maria Scharapowa. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste aus Russland unterlag der Kroatin Donna Vekic 3:6,4:6. Die Melbourne-Siegerin von 2008 ließ danach eine Rückkehr im kommenden Jahr offen. "Es ist schwer für mich zu sagen, was in zwölf Monaten passiert", sagte Scharapowa nach ihrer dritten Major-Auftaktniederlage in Serie.