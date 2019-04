Barcelona: Thiem im Achtelfinale gefordert

Wer ist der Gegner?

Thiem trifft mit guten Erinnerungen auf Munar. Thiem und Munar in Barcelona? Da war doch schon was! Schon im Vorjahr setzte sich der Österreicher in der zweiten Runde 7:6(8), 6:1 durch, stellte im Head-to-head auf 1:0. Dennoch ist Vorsicht geboten. Munar überraschte zuletzt schon gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Der Spanier besiegte den Weltrangslisten-30. überraschend klar mit 6:4,6:3. Der Einzug ins Achtelfinale eines ATP-500er-Turniers ist der Karrierehöhepunkt des 21-Jährigen.