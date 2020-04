"Blick" inszeniert Thiem-Wirbel

Tageszeitung 'Blick' inszeniert einen Tennis-Wirbel rund um Dominic Thiem.

Wien. Thiem legt sich mit Federer und Djokovic an – so titelt die Schweizer Zeitung Blick. Hintergrund des medial inszenierten Wirbels ist Thiems Aussage, wonach er keinen Tennis-Spielern Geld schenken will, die nicht alles dem Sport unterordnen. Das steht konträr zum Plan der Tennis-Giganten. Diese wollen Profis mit einem Ranking zwischen 250 und 700 mit neun Millionen Dollar unterstützen.

Auch der Australier John Millman ist gegen diesen Plan. Er kritisiert den Hilfsfonds als verspätete „Alibi-Aktion“.