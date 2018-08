Bouchard verzückt Fans mit Pool-Bild

Auch die 24-Jährige hält die Hitze kaum noch aus, also nimmt sie eine Abkühlung in einem Pool – sehr zur Freude ihrer Fans. Wenn es darum geht, wie man sich auf Instagram perfekt inszeniert, kommt im Sport niemand an die kanadische Tennisspielerin Eugenie Bouchard ran. Die 24-Jährige versteht, ihre Vorzüge in den sozialen Netzwerken ins rechte Licht zu setzen und damit vor allem ihren männlichen Fans den Atem zu rauben.

Post match cool down Ein Beitrag geteilt von Genie Bouchard (@geniebouchard) am Aug 16, 2018 um 11:58 PDT

Die Blondine schaut TV im coolen Pool samt einem in Szene gesetzten und nur "leicht" verdeckten Hinterteil und die Instagram-Gemeinde ist begeistert. "Post match cool down" teilt der Tennis-Star dabei ihren Fans mit.