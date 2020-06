Corona-Alarm bei Tennis-Ass Thiem?

Tennis-Ass Dominic Thiem kam bei der 'Adria-Tor' mit dem corona-erkrankten Grigor Dimitrov in Kontakt.

Tennis-Star Grigor Dimitrov wurde positiv auf das Covid-19-Virus getestet - Diese Nachricht erschütterte vor Kurzem die Tennis-Welt. Wenige Tage zuvor schlug der 29-Jährige noch gemeinsam mit Dominic Thiem Und Novak Djokovic bei der "Adria-Tour" auf. Die vom "Djoker" selbst initiierte "Tennis-Show" in Belgrad erntete international massive Kritik, da das Turnier vor vollen Tribühnen stattfand, keine Abstandsregeln festgelegt waren und selbst die Handtücher von Balljungen gebracht wurden. In Zeiten der Corona-Krise ein absolut fragwürdiges Vorgehen.

Was bedeutet das nun für Österreichs Tennis-Star Thiem? Der Lichtenwörther weilt momentan in Nizza bei der "Ultimate-Tennis-Showdown". Fakt ist: Bei seiner Rückreise von Belgrad nach Österreich konnte der 26-Jährige einen negativen Corona-Test vorweisen, sonst wäre eine Teilnahme in Nizza oder auch in der Südstadt undenkbar gewesen. Dennoch war Thiem ebenfalls Teil der "Belgrad-Show". Gemeinsam mit Djokovic und Dimitrov feierte der Niederösterreicher sogar ausgelassen in einer Diskothek in der serbischen Hauptstadt.

Dimitrov ist auch einer von sieben Spielern, die Thiem zu seinen "Thiems 7"-Turnier vom 7. - bis 13. Juli in Kitzbühel eingeladen hat. Nach dem Ausfall von Dimitrov wird sich unser Tennis-Ass wohl kurzfristig nach einem anderen Spieler umsehen müssen.