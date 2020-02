Dominic Thiem schrammte knapp an seinem ersten Grand-Slam-Titel vorbei und machte Aufmerksam auf die Buschbrände in Australien.

Thiem war knapp dran am größten Erfolg seiner Karriere! Der ÖTV-Star führte bereits 2:1 in Sätzen gegen den nunmehr 8-fachen Australian-Open-Sieger Novak Djokovic. Am Ende reichte es nicht ganz, Djokovic hatte den längeren Atem, siegte in fünf Sätzen. Thiem hatte aber die Sympathien des Publikums gewonnen. Nach der Niederlage wurde er direkt am Platz interviewt und bekam tosenden Applaus.

Fairer Verlierer

"Ich kann Novak nur zu seiner tollen Leistung gratulieren", zeigt sich Thiem wie gewohnt bei der Siegerehrung als fairer Verlierer. "Er hat das Herren-Tennis auf ein neues Level gehoben." Österreichs Tennis-Ass bedankte sich auch beim Publikum, das war wohl durchaus zumindest zur Hälfte in seinem Lager gestanden. "Ich habe so viel Unterstützung in diesen zwei Wochen erhalten. Es ist immer wieder schön hierherzukommen, ich freue mich schon auf das nächste Jahr." Seine nächste Chance auf einen Grand-Slam-Titel bietet sich dem Lichtenwörther aber schon Ende Mai/Anfang Juni bei den French Open, wo er zuletzt viermal in Folge zumindest im Halbfinale gestanden war.

Thiem: "Es gibt Wichtigeres als Tennis!"

Thiem vergaß auch nicht, an die Buschfeuer-Katastrophe in Australien zu erinnern. "Es gibt sehr viel wichtigere Sachen im Leben als das, was wir hier machen. Australien hat aufgrund der Buschfeuer eine harte Zeit zu durchleben. Das Turnier ist eine schöne Ablenkung gewesen. Ich hoffe, dass die Tiere und die Umwelt sich bald wieder erfangen und das Australien so etwas nie wieder erleben muss."