Djokovic-Trainer Ivanisevic auch positiv auf Corona getestet

Trotz zuvor zwei negativen Tests ist der Trainer von Djokovic Goran Ivanisevic nun positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Tennis-Super-Gau geht weiter! Der nächste Corona-Fall ist Goran Ivanisevic - der Trainer von Novak Djokovic und Mitorganisator der Adria Tour. Der Wimbledonsieger von 2001 veröffentlicht die Meldung auf seinem Instagram-Account.

"Leider habe ich, nach zwei negativen Rückmeldungen in den vergangenen zehn Tagen, gerade das Ergebnis des dritten Tests bekommen, und das ist positiv", schrieb der frühere Tennisprofi bei Instagram. Er fühle sich gut und zeige keine Symptome, ergänzte er. Er werde die Isolation fortsetzen, die er bereits begonnen habe.

Neben Ivanisevic waren zuvor bereits unter anderem Borna Coric, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki und auch der Weltranglisten-Erste, Novak Djokovic, positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ivanisevic: Zuerst Kritik an Dimitrow, nun selbst ein Corona-Fall

Die Ausbreitung verläuft unter den Tennis-Stars deswegen so rasant, weil es bei der Adria Tour kaum Sicherheitsmaßnahmen gab, Händeschütteln, Umarmungen und abendliche Parties standen in Belgrad und Kroatien auf dem Programm. Nach den positiven Tests wurden die restlichen Stationen der Adria Tour abgesagt, auch das Endspiel in Kroatien musste nach dem positiven Testergebnis von Grigor Dimitrov abgesagt werden. Zu dessen Anlass hat Goran Ivanisevic mit einer Aussage, die heute in einem vollkommen anderen Licht erscheint, für Empörung im Netz gesorgt. Wie ein Twitter-Nutzer nämlich übersetzte, soll der Kroate am Centre Court nach der offiziellen Absage des Endspiels zu den enttäuschten Fans gesagt haben: "Warum buht ihr mich aus? Ich bin nicht derjenige, der positiv getestet wurde." Er habe außerdem Grigor Dimitrow kritisiert, dass der Bulgare bereits "krank" nach Zader gereist sei.