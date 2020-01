Djokovic adelt Thiem für die Top 3

Der Weltranglisten Zweite Novak Djokovic adelt Dominic Thiem für die Top 3

Novak Djokovic steht im Finale der Australian Open und kann sich am Freitag entspannt seinen nächsten Gegner anschauen. Der 32-jährige Serbe hat den Vorteil, sich einen Tag länger für den Titelkampf am Sonntag ausrasten zu können. Djokovic zeigte sich nach dem Drei-Satz-Sieg über Roger Federer durchaus angetan von der Entwicklung seines möglichen Finalgegners Dominic Thiem.

"Er hat ein großartiges Match gegen Rafa gespielt, ich habe es mir angesehen. Er hat sich auf Hartplatz sehr verbessert", konstatierte der 16-fache Major-Sieger. Und Djokovic kennt Thiem von bisher zehn Begegnungen natürlich auch sehr gut. Immerhin vier Mal hat er gegen den 26-jährigen Niederösterreicher auch schon verloren, darunter auch die beiden bisher letzten Aufeinandertreffen: Den Fünfsatz-Thriller im French-Open-Halbfinale im vergangenen Juni und auch bei den ATP Finals im November hatte Thiem knapp mit 7:6 im dritten Satz das bessere Ende für sich.

Thiem hat sich etabliert

Als "Next Generation"-Spieler sieht Djokovic Thiem übrigens nicht mehr. "Er ist seit vielen Jahren dabei, ist ein etablierter Top-Five-Spieler. Er hat zwei Grand-Slam-Finali gespielt, ein Masters 1000 gewonnen und (mehrmals) die ATP Finals gespielt", stellte Djokovic klar. Der mittlerweile allein vom Preisgeld her 140 Millionen Dollar "schwere" Djokovic sieht Thiem jedenfalls gerüstet für die Top 3. "Es dreht sich nur noch um ein Match hier oder da, dass er sich einen Grand-Slam-Titel holen kann und in die Top 3 der Welt kommen kann", glaubt Djokovic.

Inspirierende Worte für Thiem, der schon seit längerer Zeit von den ganz Großen des Tennis-Sports in höchsten Tönen gelobt wird.

Djokovic weiter: "Er hat definitiv das Spiel. Er hat jetzt die Erfahrung. Er hat die Stärke. Er hat alles, was man braucht, um dort hinzukommen."