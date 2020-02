Djokovic rastet wegen Fan & Schiri aus

Djokovic geriet im Finale in Melbourne in Rage, nachdem ihn Fans abgelenkt hatten.

Immer wieder gerät Novak Djokovic mit Tennis-Fans aneinander. So auch im Australian-Open-Finale gegen Dominic Thiem. Der Serbe rief wutentbrannt "Shut the f*** up!" Richtung Tribüne, als serbische Fans zu früh gejubelt hatten. Sie dachten Thiems Ball wäre im Aus gewesen und hatten bereits geschrien, Djokovic war abgelenkt und schoss den Ball ins Netz. Danach brach es aus ihm heraus. Das Publikum quittierte den Ausraster mit einem Raunen. Djokovic' Auszucker am Court haben bereits Tradition.

Auch mit der Leistung des Referees zeigte sich Djokovic alles andere als zufrieden.

Grundsätzlich ist Djokovic eigentlich ein Typ, der durchaus das Zeug zum Publikumsliebling hat: Er ist für viele Späße zu haben, engagiert sich für wohltätige Zwecke und seine sportlichen Qualitäten sind selbst in der Ära von Federer und Nadal einzigartig. Trotzdem hat er immer wieder mit der Gunst des Publikums zu kämpfen, hat schon für einige Eklats gesorgt und sich mit Fans angelegt.