Dominic Thiem fiebert Indian Wells entgegen

Dominic Thiem kommt als Titelverteidiger zum ATP 1000er in Indian Wells.

Platz drei in der Weltrangliste - so hoch platziert war Dominic Thiem noch nie! Erst als zweiter Österreicher nach Thomas Muster 1995 ist unser Tennis-Star Teil des ATP-Top-Trios, so nah wie nie zuvor an der Spitze. Jetzt noch vor ihm: Mit Novak Djokovic und Rafael Nadal zwei absolute Hochkaräter. Doch die Jagd auf die beiden hat begonnen. 2.805 Punkte fehlen Thiem derzeit auf den Spanier, auf den "Djoker" sind es noch 3.175.

Schon nächste Woche, am 12. März, bläst der Lichtenwörther zur nächsten Attacke auf das Top-Duo. Da steigt im kalifornischen Indian Wells das erste 1000er-Turnier des Jahres. Thiems Mission ist die Titelverteidigung! Im Vorjahr sackte er dort seinen ersten von fünf Siegen 2019 ein. Dabei fegte Thiem im Finale Alt-Star Roger Federer mit 3:6,6:3, 7:5 vom Platz.

Tennis-Hero holt sich in Kalifornien Feinschliff

Damit es in Indian Wells heuer erneut klappt, steckt Thiem schon mitten in der Vorbereitung. Unter der Führung von Papa Wolfgang und Fitness-Coach Mike Reinprecht ist in Los Angeles Schwitzen angesagt. Ein intensives Konditions-Camp soll für den nötigen Feinschliff sorgen, aber auch das Tennis nicht zu kurz kommen: "Wir haben gut gearbeitet. Jetzt wird an Technik und Schlägen gefeilt", erklärte Thiem. Der Niederösterreicher kann Indian Wells kaum mehr erwarten: "Die Vorfreude ist sehr groß." Nach dem erstmaligen Einzug in die elitären Top 3 wohl umso mehr.