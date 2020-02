Dominic Thiem startet 'Mission Top 3'

Dominic Thiem eröffnet in Brasilien die Jagd auf Roger Federer.

"Ich will die Nummer 3 der Welt werden." Die Marschroute vor dem ersten Sandplatzturnier seit dem Kitzbühel-Titel ist für Dominic Thiem klar. Um an Legende Roger Federer (SUI) vorbeizuziehen, muss in Brasiliens Hauptstadt mindestens das Viertelfinale her (= 90 Punkte - Thiem ist 85 Punkte hinter Federer). Zwei Siege sind also nötig.

Thiem trifft morgen um 20:30 Uhr auf den Lokalmatador Felipe Meligeni. Der 21-Jährige wurde von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet und wird sein allererstes ATP-Spiel der Karriere absolvieren. Erster gesetzter Spieler könnte im Viertelfinale der Norweger Casper Ruud sein, der gestern in Buenos Aires seinen ersten Karrieretitel gewann.

Thiem will seinen zweiten Rio-Coup nach 2017 holen

Nach dem sensationellen Australian-Open-Finale gibt es für Thiem aber nur ein Ziel: der erste Titel des Jahres, der zweite in Rio nach jenem von 2017. Dafür reiste der Niederösterreicher extra früher an, seit Donnerstag ist er mit Freund Lucas Leitner, Coach Nicolás Massú und Fitness-Trainer Duglas Cordero in Brasilien. Die Umstellung auf Sand ist ihm nicht schwergefallen. "Ich bin auf Sand aufgewachsen und komme immer sehr schnell wieder rein."

Trotz seiner sensationellen Hartplatzerfolge der letzten Zeit (Titel in Peking &Wien, Finale bei Masters &Australian Open) sagt er: "Sand ist mein Hausbelag." Auf eben diesem will unser Tennis-Held jetzt den Top-3-Meilenstein schaffen. Als zweiter Österreicher der Geschichte nach Thomas Muster (erstmals 1997).