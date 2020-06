Duell der besten Freunde: Thiem gegen Novak um Finaleinzug

Dennis Novak und Dominic Thiem spielen heute um den Einzug ins Finale.

Das Finale vor dem Finale! Dominic Thiem trifft auf Kumpel Dennis Novak - und der Sieger dieser Partie spielt am Freitag gegen David Pichler im großen Turnier-Finale. Während Novak in den letzten Wochen nur auf österreichischem Sand gespielt hat, nahm Thiem zunächst an der ersten Station der Adria-Tour in Belgrad teil und spielte am vergangenen Wochenende beim Ultimate Tennis Showdown von Patrick Mouratoglou in Nizza.

>>>zum Nachlesen: Thiem entschuldigt sich: 'Verhalten war ein Fehler'

>>>zum Nachlesen: Djokovic positiv auf Corona getestet

>>>zum Nachlesen: Tennis-Skandal: Die Fotos der wilden Corona-Party der Stars

Die Partie gibt es ab 14 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker: