Eklat: Thiem verließ Pressekonferenz

Zu einem Eklat ist es am Samstagabend nach dem Achtelfinal-Einzug von Dominic Thiem bei den French Open gekommen. Der 25-jährige Niederösterreicher und Vorjahresfinalist in Paris war mitten im Medientermin, als er wegen Serena Williams, die die Anlage nach ihrer Niederlage rasch verlassen wollte, den Interviewroom Nummer eins verlassen musste.

Mehr zum Thema French Open Starker Thiem fightet sich ins Achtelfinale Thiem gewinnt tollen Fight gegen Sandplatz-Spezialist Cuevas.

Zunächst setzte sich Thiem noch in den kleineren Raum, als er aber realisierte, wie er nun behandelt worden war, verließ er äußerst ungehalten den Raum und die Anlage. "Ich bin ja kein Junior mehr", meinte Thiem u.a. und konnte von der ITF-Dame nicht mehr vom Verlassen des Pressezentrums abgehalten werden. Paris-Turnierdirektor Guy Forget hat sich bei Thiem mittlerweile für die Organisationsprobleme entschuldigt.

Noch ehe der sehr ungewöhnliche Raumwechsel mitten im Pressegespräch von Thiem vollzogen wurde, konnte Thiem seine Sichtweise zum neuerlichen Achtelfinaleinzug bei den French Open darlegen. "Die Partie war in Ordnung. Es war mit Abstand die beste bis jetzt, aber nichtsdestotrotz muss ich mich gewaltig steigern gegen Monfils am Montag", so Thiem.

Thiem gegen Monfils nicht Favorit

"Die ersten drei Matches waren ein bisserl ein Auf und Ab. Es waren sehr gute Phasen dabei, dann auch sehr schlechte. So richtig zufrieden bin ich noch nicht", erklärte der Weltranglisten-Vierte. Für ihn ist aber die Tatsache, dass er wieder im Achtelfinale steht, vorrangig. "Das Wichtigste ist, dass ich halbwegs schadlos in der zweiten Woche bin. Ich sage auch, dass ich gegen Monfils keinesfalls als Favorit in die Partie reingehe, weil der ist, wie es scheint, fit und auch motiviert zur Zeit."

Zum Match gegen Cuevas sprach Thiem von einem "schlechten Start, obwohl er auch gut begonnen hat. Dann habe ich wirklich gut gespielt bis 6:3." Das frühe Break im zweiten Satz sei nicht so schlimm gewesen, weil er danach zwei sehr gute Games gespielt habe. "Aber dann habe ich den zweiten Satz richtig dumm hergegeben. Das Game zum 4:5 war schon richtig schlecht und dann habe ich einen kompletten Aussetzer bei 4:5 gehabt."

Trotz des Satzverlustes habe er sich davon gut erfangen, meinte Thiem. "Es war dann ein gutes Match. Als er mich im vierten Satz zurückgebreakt hat, das war echt gut von ihm. Bei 5:5 hat er mir die Fehler wieder zurückgegeben."