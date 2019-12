Federer-Coach ist kein Thiem-Fan

Ivan Ljubicic zählte einige Jahre zu den besten Spielern der Welt, sein Top-Ranking war Platz 3. Derzeit agiert er als Trainer von Roger Federer. Der wohl beste Tennisspieler aller Zeiten ist weiter enorm ehrgeizig und "bis in die Haarspitzen motiviert" so Ljubicic in den "OÖN". Federer will vor allem seinen Rekord an Grand-Slam-Siegen (bisher 21) ausbauen. Sein Coach traut ihm das zu und rechnet auch 2020 damit, dass die Vorherrschaft der "Big Three" weitergeht.

Dominic Thiem hingegen sieht er noch nicht soweit und lässt mit folgender Aussage aufhorchen: "Dominic ist gut, aber noch nicht großartig." Die Thiem-Fans haut es bei dieser Aussage fast vom Sessel. Ljubicic erklärt: Thiem fehle es noch an Konstanz um zum Beispiel Nummer 1 zu werden. "Er muss sich wie etwa auch London-Sieger Tsitsipas erst bei den ganz großen Turnieren regelmäßig beweisen und seine Chancen wahrnehmen", so der 38-jährige Kroate.

"Dominic ist ein fantastischer Spieler und kann Turniere gewinnen. Wir haben immensen Respekt vor ihm, schließlich hat er Roger in diesem Jahr drei Mal geschlagen. Der Unterschied ist trotzdem groß. Die 'Big Three' haben unzählige Slams gewonnen, Thiem war gerade einmal in zwei Finals." Jedoch sei der Österreicher "ein Spieler, der eigentlich das Potenzial hat, eines Tages einen Grand Slam zu gewinnen".