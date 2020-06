Finale: Thiem will gegen Pichler Südstadt-Titel

Das Endspiel der "Generali Austrian Pro Series" im Tennis (151.750 Euro) lautet Dominic Thiem gegen David Pichler.

Der Weltranglisten-Dritte Thiem zog am Donnerstag in der Südstadt mit einem 7:6(8),6:4-Erfolg über seinen Freund Dennis Novak ins Finale ein. Er ist seiner Favoritenstellung gerecht geworden.

Den Staatsmeister Pichler (ATP-Nr. 479) aus dem Burgenland, der die andere Gruppe mit Lenny Hampel, Jürgen Melzer und Sebastian Ofner überraschend gewann, hatte Thiem in der Vorrunde mit 6:0,6:0 abgefertigt. Pichler hat also die Chance auf Revanche und möchte sich sicherlich besser verkaufen als in der Vorrunde.