Gänsehaut-Abschied von Tennis-Star

Der Abgesang eines der besten Tennisspieler des vergangenen Jahrzehnts hätte am Montag in Melbourne fast eine unerwartete Verlängerung gebracht. Andy Murray, als großer Außenseiter gegen den Spanier Roberto Bautista Agut in die erste Australian-Open-Runde gegangen, bot bei seinem wohl letzten Auftritt "down under" einen über vierstündigen Fight und verlor erst in fünf Sätzen: 4:6,4:6,7:6,7:6,2:6.

Der 31-jährige Schotte, der vor dem Turnier wegen seiner anhaltenden Hüftprobleme seinen Abschied vom Profitennis bis spätestens Wimbledon angekündigt hatte, lag gegen Doha-Sieger Bautista Agut wie eigentlich erwartet schon mit 0:2-Sätzen zurück. Doch dann packte der auf der Tour auch wegen seines trockenen Humors unheimlich beliebte Murray seine enormen Kämpferqualitäten aus.