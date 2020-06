Geht Thiem-Siegesserie heute gegen Ofner weiter?

Tennis-Ass Dominic Thiem trifft heute bei der Austrian Series auf Sebastian Ofner.

Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Sonntag in der Südstadt in seinem sechsten Match bei den "Generali Austrian Pro Series" seinen sechsten Sieg gefeiert. Gegen Lenny Hampel gewann der Dritte der Tennis-Weltrangliste in der zweiten Gruppenphase 6:3,6:0. Thiem wie Hampel kommen eine Runde weiter. Für Thiem geht es nun gegen Sebastian Ofner weiter.

Turniermodus der Pro Series

Bei der der Pro Series werden insgesamt 151.750 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Begonnen wurde bei den Herren mit vier Vierer-Gruppen, die innerhalb von acht Tagen ihre Matches absolvierten. Die besten 12 der 16 kamen weiter und spielen in vier Dreier-Gruppen weiter. Am Ende bleiben dann acht Spieler übrig, die nach einer Gruppenphase wie bei den ATP Finals die vier Halbfinalisten ermitteln. Die Damen-Matches beginnen erst nach der zweiten Gruppenphase der Herren.

Thiem* - Ofner 6:7 (4:7),



* erster Aufschläger