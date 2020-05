Glatter Sieg von Thiem gegen Staatsmeister Pichler

Thiem weiß wie gefährlich Pichler sein kann

"Jetzt war wieder ein Tag dazwischen an dem ich nicht Tennis gespielt hab. Hoffentlich hat das was genutzt", so Thiem. Seinen heutigen Gegner kennt er gut. "Er kann gefährlich sein. Wenn ich nicht voll da bin, dann kann ich schnell einen Satz oder sogar das Spiel verlieren", so die Nummer 3 der Welt. Pichler selbst liegt im Weltranking auf Rang 483.