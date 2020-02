Halbfinale in Rio reicht Thiem für Top 3

Nach seinem Finaleinzug bei den Australian Open ist Dominic Thiem bis auf 85 Punkte an Legende Roger Federer herangerückt und schielt auf Rang 3: So gut war er noch nie! "Das wäre was Besonderes", so der 26-Jährige. Nächste Woche in Rio soll es so weit sein, die Chancen sind ausgezeichnet: Im Vorjahr schied Thiem schon in Runde 1 aus, hat keine Punkte zu verteidigen. Kommt er in Brasiliens Hauptstadt ins Halbfinale, ist ihm Platz 3 sicher! "Es würde mich freuen, wenn es klappt", so Thiem.

Spätestens Ende Februar, wenn Federer in Dubai seinen Vorjahrestitel verteidigen muss, dürfte es aber klappen. Thiem wird damit einen Rekord aufstellen: Er wird der zweite Top-3-Spieler aus Österreich nach Thomas Muster -und der jüngste. Muster schaffte den Meilenstein erstmals am 12. Juni 1995, im Alter von 27 Jahren, 8 Monaten und 10 Tagen. Thiem wäre am 24. Februar, dem Tag nach dem Rio-Finale, um 445 Tage jünger.

