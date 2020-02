Heute sind wir alle Thiem

Das Land fiebert heute mit: Tenniswunder Dominic Thiem (26) am Sprung in den Tennis-Olymp.

Melbourne. Thiem ist der neue Nationalheld: Schon mit seinen bisherigen Siegen hat er in Österreich eine ­wahre Tennis-Euphorie ausgelöst. Heute könnte die fantastische Krönung folgen: Im Finale der Australian Open wird er ab 9.30 Uhr im Rod-Laver-Stadion vor 15.000 Zuschauern und Hunderten Millionen weltweit vor den TV-Geräten gegen Rekord-Sieger Novak Djokovic um den Titel kämpfen – das ist die größtmögliche Herausforderung in der Karriere des Niederösterreichers. Und Thiem ist bereit für den ganz großen Wurf: „Novak ist der König von Australien“, erkennt Thiem neidlos an. Aber: „In meinem ersten Finale in Paris (vor zwei Jahren) war ich definitiv nicht bereit dafür. Da war ich chancenlos. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass ich mein Level sehr gut halten kann.“

Präsident. Das ganze Land zittert mit unserem strahlenden Helden: „Österreich drückt die Daumen für das Finale“, schreibt Kanzler Sebastian Kurz. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler schreibt: „Grandios. Erster Österreicher im Endspiel.“ Und Präsident Van der Bellen, Österreichs oberster Sportfan, freut sich schon jetzt: „Einfach großartig.“

Nach Thiem-Siegen: Ein Drittel mehr Tennis-Spieler

Zunahme. Auch die Industrie jubelt über die Top-Leistungen des 26-Jährigen: Landesweite Umfragen in 200 österreichischen Tennis-Klubs ergaben, dass die Anmeldungen seit den Thiem-Siegen um 34 Prozent zulegten, so die Tennis-Online-Plattform „eTennis“. Auch die Verkaufszahlen von Thiem-Racketausrüster Babolat gingen sprunghaft in die Höhe. Im TV ist das historische Thiem-Finale auf ServusTV und Eurosport zu sehen.

(wek)